IL SEQUEL DI “JOKER” SI FARA’. SVELATO IL TITOLO E CONFERMATA LA PRESENZA DI JOAQUIN PHOENIX.

Adesso è ufficiale: il tanto atteso sequel del film dedicato a Joker si farà.

E’ lo stesso regista Todd Philips a confermarlo pubblicando sul suo profilo Instagram due foto inequivocabili: la copertina della nuova sceneggiatura e Joaquin Phoenix impegnato a leggerla.

Da quanto emerge da quegli scatti quindi il titolo del nuovo film dedicato al più noto dei villain dell’universo DC Comics sarà “Joker: Foliè a Deux”. ‘Folie à deux’ è il nome che identifica un disturbo delirante condiviso tra due persone che hanno stretti legami affettivi, e anche se ad oggi non si conoscono dettagli sulla trama della nuova pellicola, in molti, proprio prendendo spunto dalla definizione di questa sindrome, si stanno immaginando la presenza al fianco del protagonista di Harley Quinn, personaggio nato come spalla e fidanzata di Joker, e in passato intepretato da Margot Robbie.

Joaquin Phoenix tornerà invece sicuramente nel ruolo che ha gli ha permesso di conquistare l’Oscar per il miglior attore nel 2020.

Il primo capitolo di “Joker” (qui la nostra recensione), uscito nelle sale nel 2019 e capace di incassare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino e 11 nomination agli Oscar (ne vincerà due di statuette, miglior attore protagonista e miglior colonna sonora originale) era incentrato sulla genesi del personaggio e seguiva le vicende di Arthur Fleck aspirante cabarettista che si trasformerà in acerrimo nemico di Batman.