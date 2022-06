WILLIAM ORBIT ANNUNCIA IL PRIMO DISCO IN 8 ANNI. IL NUOVO SINGOLO IN ASCOLTO E’ “COLOURS COLLIDING”

Dopo un lungo periodo di inattività, l’ultimo autoprodotto “Orbit Symphonic” è datato 2014, William Orbit, produttore tra i più noti della nostra epoca (200 milioni di copie vendute in circa 6 decenni di carriera, vari Grammy e Ivor Novello) annuncia il suo ritorno.

Il nuovo “The Painter”, atteso su Warner Records il prossimo 26 agosto, è anticipato dal singolo “Colours Colliding” che vanta il featuring di Polly Scattergood:

Orbit sul nuovo lavoro, che oltre alla già citata Scattergood, raccoglie contributi di Beth Orton, Katie Melua, Georgia e Lido Pimienta:

Ero stato lontano dalla musica per alcuni anni, rintanato in una località balneare della California, a dipingere, scrivere della mia vita e riflettere su osservazioni generali. Poi, tornato a Londra, l’ispirazione ha colpito con vendetta. E’ tornato lo stesso spirito che avevo a metà degli anni ’90.

“The Painter” tracklist:

1. Duende (feat. Katie Melua)

2. Bank of Wildflowers (feat. Georgia)

3. I Paint What I See (feat. Beth Orton)

4. Heshima kwa Hukwe (feat. Hukwe Zawose)

5. Nuestra Situación (feat. Lido Pimienta)

6. The Diver (feat. Natalie Walker)

7. Colours Colliding (feat. Polly Scattergood)

8. Gold Coast

9. Second Moon

10. Promethean Lies (feat. Ali Love)

11. Planet Sunrise

12. No Other World (feat. Beth Orton)

13. Free Glo (feat. Gloria Kaba and Laurie Mayer)

Credit Foto: RANKIN