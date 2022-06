A.A. WILLIAMS ANNUNCIA L’ALBUM “AS THE MOON RESTS”. A DICEMBRE SARA’ IN ITALIA

A.A. Williams annuncia il suo attesissimo secondo album, “As The Moon Rests”, in uscita il 7 ottobre via Bella Union e disponibile per il pre-order. Per celebrare l’annuncio, la Williams ha condiviso un intenso video girato per il singolo principale “Evaporate”, diretto da Fraser West.



“Tradizionalmente, il secondo album è quello che preoccupa, dove c’è il peso delle aspettative“, sostiene A.A. Williams. “Ma io stessa devo creare musica che mi piaccia, e in questo disco ho avuto più tempo a disposizione; ho sentito più fiducia e convinzione. As The Moon Rests è allo stesso tempo più pesante e più morbido, c’è più struttura e peso, e un ensemble di archi. È Forever Blue moltiplicato per dieci!“.

Pubblicato nel luglio 2020, “Forever Blue” è stato l’album di debutto della cantautrice londinese, una passeggiata sul lato oscuro brillantemente drammatica, unica e intima che fondeva sfumature audaci di post-rock e post-classico. Il disco era glaciale e vulcanico, beato e violento, con momenti di disarmante quiete ed esplosioni, che si sono rivelati interessanti per gli amanti dell’alt-rock e del metal.

“I passaggi tra momenti di alta drammaticità e di tranquilla tensione evidenziano la sua parentela con Chelsea Wolfe e PJ Harvey“, ha dichiarato Uncut. “Le possibilità che quest’anno emerga un debutto più straziante e completo sono praticamente nulle“, diceva Metal Hammer, giusto per inquadrare l’opera.

Come sostiene la Williams, “As The Moon Rests” amplifica la portata delle sue ambizioni, cristallizzate da “Evaporate”, il primo brano. Il brano è accompagnato da un video che incarna le emozionanti tensioni del mondo di Williams, dove le emozioni camminano su una linea sottile tra controllo e caos. Allo stesso modo, l’impatto della voce profonda di William e dei testi che pongono tutte le giuste domande esistenziali in As The Moon Rests: chi sono? Cosa posso cambiare? Cosa non posso cambiare?

Williams preferisce non specificare gli incidenti, i fattori scatenanti o i ricordi che stanno alla base di ogni singola canzone. “Fa tutto parte di un arco di pensiero“, dice. “Con il senno di poi, in alcune canzoni capisco le cose, in altre scompaio in un buco. Per esempio, in ‘Evaporate’ sto cercando di tenere sotto controllo i pensieri complicati e frizzanti, che poi esplodono. Altre volte sono più rilassata. Per lo più, la scrittura è più retrospettiva, non riguarda il qui e ora“.

Il 16 dicembre al Bloom di Mezzago, A.A. Williams sarà in concerto con la sua band in una data che già subito vi ricoridamo di segnare come indispensabile.

Tracklist:

1. Hollow Heart

2. Evaporate

3. Murmurs

4. Pristine

5. Shallow Water

6. For Nothing

7. Golden

8. The Echo

9. Alone In The Deep

10. Ruin (Let Go)

11. As The Moon Rests

Photo Credit: Thomas Williams