ALBUM: GABRIEL’S DAWN

Ma che bel dischetto mi ritrovo tra le mani tagato UK. I Gabriel’s Dawn fanno un piacevolissimo guitar-pop che guarda al passato, con un bel mix di jangle pop e qualche accenno popedelico che non guasta mai. Ci sentiamo un po’ tutti figli dei fiori e sembra che davvero i Primal Scream non siano mai passati dalle parti di “Screamadelica” ma si siano reincarnati qui, ascoltando perle come “24 Hours from Heaven”.

Gabriel’s Dawn by Gabriel’s Dawn

Qui è tutto realmente delizioso. Fuori dal tempo in quetso mix tra anni ’80 e profumni anni ’60, con una scrittura senza dubbio classica e quasi scolastica, se vogliamo, eppure perfetta per gustarsi giornate soleggiate e un totla disimpegno. Se esistono e sono lodati i cervellotici The Smile non vedo perchè non debbano esistere ed essere lodati anche i semplici e freschi Gabriel’s Dawn.

