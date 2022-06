GRAHAM COXON: IN ARRIVO LA SUA AUTOBIOGRAFIA, “VERSE, CHORUS, MONSTER!”.

Graham Coxon, chitarrista dei Blur, ha annunciato i dettagli della sua autobiografia, “Verse, Chorus, Monster!”.

Il suo libro di memorie è descritto come “una riflessione intima e onesta sulla musica, la fama, la dipendenza e l’arte da parte di uno dei musicisti più iconici della Gran Bretagna“. Sarà pubblicato il 6 ottobre di quest’anno da Faber (pre-order).

Un comunicato stampa per il libro recita: “Tra il rumore e il clamore dell’era Britpop, il cofondatore dei Blur Graham Coxon è riuscito a ritagliarsi una nicchia per diventare uno dei chitarristi più innovativi e rispettati della sua generazione – ma non è sempre stato facile“.

Verse, Chorus, Monster! The long-awaited memoir from guitarist, visual artist and Blur co-founder, Graham Coxon. Out 6th October, pre-order nowhttps://t.co/bU6FXJHzvS pic.twitter.com/srWMnLqvJ1 — graham coxon (@grahamcoxon) June 7, 2022

“Graham è cresciuto come un ragazzo dell’esercito, trasferendosi spesso nei primi anni dalla Germania Ovest al Derbyshire e a Winchester prima di stabilirsi a Colchester, nell’Essex. Bambino timido, aveva la mania di mangiare la terra e di disegnare intense visioni; la sua ansia è stata mitigata dalla pittura e da un crescente amore per la musica. Queste due passioni gemelle si sono trasformate in ossessioni e, mentre affinava le sue abilità artistiche a scuola, alla Goldsmiths e oltre, la sua band con il compagno di scuola Damon Albarn, il compagno di studi d’arte Alex James e un batterista di nome Dave Rowntree ha iniziato a farsi notare“.

“Ma ci sono cose che non ti dicono prima di diventare famoso. Ci sono dei mostri là fuori. E alcuni potrebbero anche essere in agguato dentro di te“.

Ad aprile, Coxon ha annunciato un nuovo duo chiamato The WAEVE con Rose Elinor Dougall, ex membro delle Pipettes. La band ha pubblicato il singolo “Something Pretty”.