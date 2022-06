INHLAER: ARRIVA IL PRIMO BRANO DOPO IL DISCO DELL’ANNO SCORSO. ECCO “THESE ARE THE DAYS”

Gli Inhaler hanno condiviso un nuovo singolo, “These Are The Days”.

Il brano è la prima uscita del gruppo dopo l’uscita di “It Won’t Always Be Like This” dello scorso anno. Decisamente accattivante e freschissimo è un brano che entra rapidamente in circolo e conferma il buono stato di salute dei ragazzi.