THE BLACK ANGELS: ANNUNCIO NUOVO ALBUM, ANTICIPATO DAL SINGOLO “EL JARDíN”

Sempre un piacere ritrovare i The Black Angels, alfieri del rock psichedelico moderno. I rocker di Austin annunciano il nuovo album “Wilderness of Mirrors” in uscita il 16 settembre su Partisan Records (pre-order).

La turbolenta situazione politica mondiale, la pandemia e la continua devastazione ambientale hanno fornito ampio materiale per il loro caratteristico suono e le liriche feroci e potenti. Madre Terra è la voce narrante nel singolo “El Jardín”, una richiesta di protezione per gli umani. Il nuovo brano è accompagnato dal video diretto da Vanessa Pia, con la partecipazione di Austin Amelio (The Walking Dead) e come protagonista suo figlio Lev.

La regista Vanessa Pia racconta: “Alex è venuto da me con un’idea di un futuro distopico in cui Madre Natura è stata uccisa da noi e l’unico modo per viverla è attraverso la realtà virtuale, una sensazione che abbiamo già ora visto che la maggior parte del mondo già vive attraverso i social media. Chissà dove saremo tra 100 anni. Questo progetto è stato un sogno in divenire e un enorme lavoro d’amore ed è stato possibile solo grazie all’impegno e al talento di tutta la squadra, in particolare del direttore della fotografia e caro amico Andy Hoffman. Come regista è stato un onore poter realizzare il progetto in pellicola ed essere stata scelta per realizzare qualcosa per la mia band preferita.”

“Wilderness of Mirrors”, a quanto ci dicono le note stampa, perfeziona sapientemente l’attacco rock psichedelico dei Black Angels con una serie di suoni e trame intriganti. La presenza di mellotron, archi e tastiere è più importante che in passato. The Black Angels – Alex Maas (voce/basso), Christian Bland (chitarra), Stephanie Bailey (batteria), Jake Garcia (chitarra), Ramiro Verdooren (poli strumentista) – hanno coprodotto il disco, lavorando a stretto contatto con Brett Orrison (coproduttore) e l’ingegnere del suono dei Dinosaur Jr John Agnello, per ottenere qualcosa di fresco e nuovo pur conservando le loro classiche sonorità.

Tracklist:

1. Without a Trace

2. History of the Future

3. Empires Falling

4. El Jardín

5. La Pared (Govt. Wall Blues)

6. Firefly

7. Make it Known

8. The River

9. Wilderness of Mirrors

10. Here & Now

11. 100 Flowers of Paracusia

12. A Walk on the Outside

13. Vermillion Eyes

14. Icon

15. Suffocation

Photo Credit: Pooneh Ghana