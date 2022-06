VERDENA: ANNUNCIO NUOVO ALBUM E DATE DEL TOUR A NOVEMBRE

Arriverà il 23 settembre (via Capitol Records Italy/Universal Music) il nuovo album dei Verdena. Il titolo non è stato svelato, così come la tracklist o un primo singolo, ma potete già segnare sulla vostra agenda preferita le date del tour che tra fine ottobre e novembre vedrà la band protagonista, in giro per l’Italia.

Gli ultimi album dei ragazzi di Bergamo risalgono al 2015 con “Endkadenz Vol.1” e “Endkadenz Vol.2“, mentre più recentemente hanno partecipato alla colonna sonora di ‘America Latina‘, il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo presentato alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ecco le date del tour 2022 dei Verdena:

9/10 Bologna – Estragon

13/11 Padova – Teatro Geox

14/11 Firenze – Tuscany Hall

16/11 Torino – Teatro della Concordia

22/11 Milano – Alcatraz

23/11 Milano – Alcatraz

24/11 Senigallia (AN) – Mamamia

26/11 Bari – Palaflorio

28/11 Napoli – Casa della Musica

29/11 Roma – Atlantico

Photo Credit: Paolo De Francesco