Con le quattordici tracce di “Heavy Pendulum” inizia ufficialmente la seconda vita dei Cave In. Tre anni dopo il breve e intenso “Final Transmission” – frutto delle ultime sessioni di registrazione in compagnia del bassista e cantante Caleb Scofield, scomparso prematuramente nella primavera 2018 in un terribile incidente stradale – la band statunitense torna in pista con un album di ben settanta minuti pubblicato con una nuova label, la storica Relapse Records, e prodotto dall’espertissimo collaboratore di vecchia data Kurt Ballou.

Un lavoro denso e pieno zeppo di idee per riassumere tutte le varie fasi attraversate dal gruppo in una frastagliatissima carriera lunga un quarto di secolo. A sostituire il povero Scofield è Nate Newton, già membro dei Converge, che ben si integra nella realtà multiforme dei rinnovati Cave In.

I quattro del Massachusetts, con la disinvoltura e la sicurezza di chi ha esperienza da vendere, spaziano dal furioso metalcore degli esordi allo space/progressive rock del bellissimo “Jupiter” del 2000, in un discorso musicale dall’ampio respiro che include tracce di post-hardcore, sludge/doom (vedere i riff delle pensatissime “New Reality”, “Blood Spiller” e “Nightmare Eyes”), post-metal (le lunghe e raffinate “Blinded By A Blaze” e “Wavering Angel”), grunge (l’impronta dei Soundgarden è evidente in alcuni passaggi di “Floating Skulls”) e persino folk, seppure in una forma estremamente sporca, distorta e dalle tinte stoner (la polverosa “Reckoning”, scritta e cantata dal chitarrista ritmico Adam McGrath).

A rubare la scena, come quasi sempre accade in casa Cave In, è il talentuoso leader Stephen Brodsky, la cui spiccatissima sensibilità melodica dona ai pezzi di “Heavy Pendulum” un inedito gusto “classico” (che troviamo nei richiami alle vecchie sonorità hard & heavy, in passato quasi del tutto assenti) e una profondità unica, che si manifesta in maniera davvero molto chiara nella costruzione stessa di brani dinamici, articolati ma mai arzigogolati, dominati dal perfetto equilibrio tra innumerevoli e sorprendenti contrasti (le esplosioni di rabbia e le parentesi di quiete, la voce pulita di Brodsky e il growl di Newton, i suoni da dimensione live e le chitarre ultra-effettate…).

Dopo anni di sfortune e tragedie, quindi, sembra essere finalmente arrivato il momento del riscatto per i Cave In, che con “Heavy Pendulum” hanno realizzato una vera e propria enciclopedia del loro personalissimo sound. Un’opera che si fa amare nonostante la strabordante durata; e non è cosa di poco conto al giorno d’oggi, abituati come siamo ad album o troppo brevi o appesantiti da inutili filler.