NEU!: IN ARRIVO UN COFANETTO IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DEL LORO PRIMO DISCO E OCCHIO AL DISCO DEI REMIX!

Ottima notizia per i fan dei NEU!. E’ stata infattia annunciata l’uscita di un cofanetto in occasione del 50° anniversario del loro primo disco e sarà disponibile dal 23 settembre su Grönland.

La chicca del cofanetto sarà un album tributo contenente remix di The National, Idles, Alexis Taylor (Hot Chip), Mogwai, Fink, Stephen Morris (New Order), Yann Tiersen e altri ancora, in uscita il 23 settembre. Grönland Records, la leggendaria etichetta berlinese e casa del duo NEU!, pubblica il primo remix dell’album tributo, “Hallogallo” curato da Stephen Morris (New Order) & Gabe Gurnsey.

Morris spiega il suo affetto per i NEU! in una dichiarazione: “Ho ascoltato per la prima volta i NEU! verso la fine del 1972, non molto tempo dopo l’uscita del primo album. Credo di averlo ricevuto come regalo di compleanno. Avevo 15 anni ed ero ossessionato dalla musica un po’ strana e insolita e i NEU! nel 1972 facevano certamente al caso mio. Non avevo mai sentito nulla di simile. Era assolutamente brillante. Fin dai primi ipnotici secondi di “Hallogallo” fui conquistato. Non avevo idea di chi fossero Michael Rother e Klaus Dinger. Non c’erano interviste sui giornali musicali, ma le due minuscole foto sul retro della custodia rossa brillante dicevano tutto quello che dovevo sapere. Il suono che producevano era molto REALE, vivo ed emotivo. Ambientale e trascinante: era come se fossero lì nella mia camera da letto con me. Non c’è bisogno di dire che ascoltai l’album a ripetizione e annoiai a morte tutti i miei amici con l’idea di quanto fossero brillanti i NEU! Questo era il tipo di musica che volevo fare. A 50 anni di distanza è possibile sentire la loro influenza ovunque“.

Il cofanetto è composto da box di CD e vinile, ognuno dei quali contiene i primi tre album, oltre al doppio album Tribute contenente reinterpretazioni di The National, Fink, Mogwai, Man Man, Alexis Taylor, Stephen Morris e Gabe Gurnsey, Yann Tiersen, Guerilla Toss e They Hate Change.

Grazie alla struttura dei loro brani lontana anni luce dai cliché del rock, i NEU! hanno aperto nuove strade e creato un nuovo genere. Ecco perché il volume tributo risulta particolarmente appropriato, dimostrando quanto i NEU! hanno influenzato le generazioni successive, quanto è nascosto e implicito nel loro suono.

Come gustosa anteprima, l’album di debutto “NEU!” è stato ristampato e sarà pubblicato il prossimo 17 giugno in formato cassetta da collezione e picture disc.

NEU! Boxset Reworks Tracklist:

A1 – ‘Im Glück’ (The National remix)

A2 – Weissensee (Fink Version)

B1 – Super (Mogwai Remix)

B2 – 4+1=5 (Alexis Taylor)

C1 – Hallogallo (Stephen Morris and Gabe Gurnsey Remix)

C2 – Lieber Honig (Yann Tiersen Remix)

C3 – Super (Man Man Remix)

D1 – Negativland (Idles Negative Space Rework)

D2 – Zum Herz – Guerilla Toss (Inspired by Neu!)

D3 – After Eight (They Hate Change Cover)