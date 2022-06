RIP DARIO PARISINI, CHITARRISTA DI DISCIPLINATHA, MASSIMO VOLUME E DISH-IS-NEIN

Apprendiamo della scomparsa di Dario Parisini a soli 56 anni. Parisini era stato legato al mondo del cinema in gioventù, grazie a Pupi Avati, ma noi lo ricordiamo con ammirazione ed affetto sopratutto per la successiva carriera musicale che lo vede elemento cardine nei Disciplinatha e successivamente nei Dish-Is-Nein, i suoi progetti più conosciuti, ma non certo gli unici.

Questo è il comunicato che i Dish-Is-Nein hanno scritto: “Questo è un comunicato che non avremmo mai e poi mai voluto scrivere. Dario, l’amico di una vita, il compagno di 30 e passa anni di avventura musicale, una delle persone più brillanti, eccentriche, geniali, uno dei chitarristi più originali, unico nel suo stile, un artista, un pilastro della nostra esistenza … Dario Parisini, chitarrista dei Disciplinatha, Massimo Volume e Dish-Is-Nein, ieri se ne è andato …Un male tremendo, implacabile, se l’è portato via. Nulla sarà mai più come prima … nulla. Ci lascia un vuoto umano prima ed artistico poi assolutamente incolmabile, una voragine, un dolore insanabile. Quello però che rimane, forte, fulgido, incancellabile, sono le centinaia, migliaia di momenti vissuti e condividi assieme“.

….abbiamo tanti, tantissimi ricordi di questa persona…ci mancherai tantissimo Dario.