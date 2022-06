TRACKS: DUMMY

Sempre un piacere ritrovare i Dummy, che piazzano un paio di nuovi brani scritti e registrati per uscire sulla prestigiosa collana Sub Pop Singles Club.in un mese vorticoso dopo il nostro tour sulla costa occidentale. “Mono Retriever” rimette in campo quel gusto alla Stereolab che i Dummy hanno spesso messo in campo. Degli Stereolab in versione ancora più barocca però, diciamo così, che viaggiano belli sparati, plasmando una versione del punk totalmente personale e pienamente “alla Dummy“, facendoci volare altissimi con la melodia. “Pepsi Vacuum” invece è più eterea e sfuggente, quasi ambient si potrebbe dire, prima di arrivare alle chitarre stratificate e riverberate che giocano magicamente con il dream-pop.

