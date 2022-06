AL TINY DESK (HOME) CONCERT ARRIVA FKA TWIGS E PRESENTA ANCHE UN BRANO NUOVO

All’inizio di quest’anno, FKA Twigs è riemersa con un mixtape intitolato “CAPRISONGS“.

La ritroviamo con piacere in una veste live in occasione del suo Tiny Desk (Home) Concert, in cui la Twigs ci ha dato un primo assaggio della nuova canzone “Killer”, inserita tra le performance di “Home With You” e “Cellophane”, il tutto accompagnato da Kelly Moran al pianoforte, Lucinda Chua al violoncello e Damsel Elysium al contrabbasso e al violino.

La versione in studio di “Killer” uscirà ufficialmente la prossima settimana.