EP: COMING UP ROSES Everything Is

Gli amanti dell’indie-pop con voce femminile andranno in estasi di fronte al nuovo EP dele terzetto di Singapore dei Coming Up Roses. Un tocco e una sensibilità di pregevolissima fattura per una band capace di abbracciare carezze jangle pop come in “Glass Stained Eyes”, vicina alla sensibilità anni ’80 dei Sundays ma anche il fragore di alcuni frangenti di “Slingshots”, tanto morbido quanto fuorioso.

Everything Is by Coming Up Roses

Magistrale la chiusura dream-pop (che poi in realtà guarda allo shoegaze) di “Would You Ever” (il mio brano preferito dell’EP!), con una melodia pazzesca e un ritornello di una dolcezza sublime da imparare a memoria.

La frontwoman Emily Sera dice: “Everything Is” è una raccolta di canzoni che riflettono l’esplorazione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Stiamo iniziando a trovare il nostro posto e a sviluppare quel senso di appartenenza, e siamo entusiasti della strada che ci aspetta“.

