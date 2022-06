FACCIAMO UN RIEPILOGO SUL LARS ROCK FEST: UN CAST DA 10 E LODE NELLA NONA EDIZIONE ORMAI IMMINENTE

Andiamo a fare un piccolo e doveroso riepilogo del programma completo del Lars Rock Fest 2022, giunto, quest’anno, alla nona edizione!

Si parte con il Lars Rock Fest Warm Up, giusto per scaldare i motori.

Martedì 5 luglio a Castiglione del Lago (PG) ci sarà The Tallest Man On Earth

Info e tickets: assogec.it/tickets/

Ecco che poi si entra nel Festival vero e proprio che si terrà a Chiusi (SI)

Venerdì 8 luglio, con FREE ENTRY

Algiers

Duke Garwood

Low Standards, High Fives

Hola la Poyana

Sabato 9 luglio, con FREE ENTRY

Nothing

Porridge Radio

a/lpaca

Heron King

Domenica 10 luglio, con FREE ENTRY

FAUST – 𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘢

The Winstons

Big Cream

Outsiders Dj Set

Se ancora il programma non vi avesse soddisfatto (ne dubitiamo!), sappiate che al Fest troverete anche questo:

OPEN BOOK: Festival Editoria Indipendente // Lars Rock Fest 22

Tra gli ospiti la sociolinguista Vera Gheno, il critico musicale Stefano Solventi, il musicista e giornalista Rossano Lo Mele e lo scrittore Marco Denti.

Mercatino del Disco // Lars Rock Fest 22 troverete dischi in CD e vinile, gadget e memorabilia di espositori da tutta Italia.

Lars Rock Market – Handmade, Art & Craft

Specialità enogastronomiche del territorio, etniche, vegetariane. Paninoteca. Birreria e cocktail bar.

Casetta dell’acqua, libera e gratuita per tutti.

Navetta gratuita a chiamata. Free shuttle che fa tappa alla stazione, al campeggio del lago di Chiusi ed al centro storico.

Tutte le info su LARS ROCK FEST 2022 – Chiusi (Siena) – Free Entry