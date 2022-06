Dopo aver pubblicato il suo quarto LP solista “Fear Of The Dawn” lo scorso aprile, Jack White è già pronto per tornare con il suo successore, “Entering Heaven Alive”, in arrivo il prossimo 22 luglio per la sua Third Man Records.

Il musicista di Detroit ha ora condiviso un nuovo singolo, “If I Die Tomorrow” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Brantley Gutierrez.

Photo Credit: Paige Sara