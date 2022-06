LA NUOVA ANTICIPAZIONE DI MANUEL AGNELLI AL SUO ALBUM SOLISTA E’ “PROCI”

Si chiama “Proci” il nuovo brano di Manuel Agnelli e segue la “La profondità degli abissi”, pezzo con il quale il frontman degli Afterhours si è aggiudicato il David di Donatello 2022 per la miglior canzone originale.

Questo è quanto dice lo stesso Agnelli in merito al brano: ” Proci è, dopo La Profondità degli Abissi, l’avanguardia degli inediti che daranno vita al mio primo disco da solo. È un pezzo a tratti surrealista, dove la Berlino della metà degli anni ’30 si mischia con il punk e con il suono dei supermercati di Cologno Monzese. Mi sono divertito a suonare tutto: la chitarra, i synth, le percussioni, il beat box, la batteria e soprattutto il pianoforte, che qui uso in maniera del tutto singolare come strumento ritmico, come strumento rumoristico e come strumento principale, quello che fa i riff del pezzo. Il riferimento del titolo è ai Principi omerici che banchettavano nella sala del trono di Itaca, festeggiando la presunta morte dell’antico alleato Ulisse e tentando di convincere Penelope a sposare uno di loro. Proci è la mia Odissea, un’Odissea nello squallore. Parla di amicizia, di tradimento, di speranze e mediocrità, di ambizioni, di vanità e di delusioni. Soprattutto parla del punto di vista, che è il vero protagonista della canzone e trionfa sempre sulla realtà. Ne parla senza mezze misure. A diga aperta. È la mia Bohemian WRATHsody… La musica è uno strumento meraviglioso che ti permette di esprimere i sentimenti, anche e soprattutto quelli meno nobili, con una franchezza e certo anche una violenza a volte spropositati e difficili nella vita reale: ci permette di rendere nobile la parte meno nobile di noi. Se vogliamo anche senza filtri. Ci permette di svuotarci e così di poterci nutrire di nuovo. Per quello è curativa. Per quello funziona. Così io ne approfitto sempre. Se volete approfittatene anche voi“.

I nuovi brani verranno supportati da un tour estivo di cui ricordiamo le date:

7 luglio – Flowers Festival Collegno (TO)

12 luglio – Pistoia Blues Festival

14 luglio – Botanique Bologna

15 luglio – Villa Vitali Fermo

17 luglio – Tener-A-Mente Gardone Riviera (BS)

21 luglio – Balena Festival Genova

22 luglio – Parco Della Musica Padova

23 luglio – River Rock Festival Santa Maria Degli Angeli (PG)

25 luglio – Carroponte Milano

26 luglio – Piazza Martiri Della Libertà Carpi (MO)

27 luglio – Castello Di Gradisca D’isonzo (GO)

29 luglio – Matera Sonic Park

4 agosto – Ypsigrock Castelbuono (PA)

5 agosto – Castello Di Donnafugata (RG)

9 agosto – Kascignana Music Fest Castrignano De’ Greci (LE)

12 agosto – Nxt Station (BG)