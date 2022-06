PHOEBE BRIDGERS: LA FELICITA’ VINCERA’ SULLA TRISTEZZA?

Phoebe Bridgers ha parlato del suo recente brano “Sidelines”, contributo alla colonna sonora di “Conversations With Friends”, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Sally Rooney.

La canzone è notevolmente più ottimista rispetto all’ultimo album della Bridgers, “Punisher“, e la musicista ha dichiarato a Variety (ripresa poi da NME)come questo sia proprio figlio di un cambiamento di mood.

“Mi sto sforzando di fare più cose del genere. Penso che sia più impegnativo sembrare intelligenti e scrivere bene di felicità che di tristezza. Per non sembrare banale, propendo argomenti più cupi, per comodità. E credo che una sfida per me stessa, ora, sia quella di essere articolata sulle cose belle“.

Riguardo alle sue scelte di produzione, ha detto: “Volevo che fosse hi-fi per certi versi, bello e cinematografico, e lo-fi per altri versi, ed è stato davvero difficile trovare questo equilibrio“.

La Bridgers ha anche parlato del suo amore per i libri della Rooney. “Penso che la scrittura di Sally sia così bella e perfetta, e anche Normal People mi ha colpito profondamente, in modi completamente diversi“.

Ha anche detto di sentire una particolare affinità con la protagonista di “Conversations With Friends” Frances Flynn, interpretata da Alison Oliver: “Sento di essere più simile a Frances di qualsiasi altro personaggio della cultura pop, in assoluto. Frances è così sicura della propria arte, sa di essere grande e pensa di essere la persona più intelligente fra gli altri, ma è anche così profondamente, profondamente consapevole di sé. E questo equilibrio in una persona è stato super sconvolgente da leggere per la prima volta“.

