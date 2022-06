SI RIVEDONO I PALADINI INDIE-POP SCOZZESI THE ORCHIDS: A SETTEMBRE IL NUOVO ALBUM!

Sempre un piacere ritrovare i paladini indie-pop The Orchids, storica band di Glasgow che spesso vengono ricordati per aver pubblicato dischi meravigliosi per la leggendaria etichetta Sarah Records.

È passato un bel po’ di tempo dall’ultima uscita discografica, ma ora è tempo di tornare in pista, visto che il loro settimo long-player, “Dreaming Kind”, uscirà il 2 settembre via Skep Wax (l’etichetta gestita da Amelia Fletcher e David Pursey, si proprio quelli di Heavenly e The Catenary Wires).

Il primo singolo estratto da “Dreaming Kind” è “This Boy Is A Mess”, che conferma come gli Orchids, nonostante passino gli anni, non perdono il loro tocco magico.

DREAMING KIND by The Orchids

Tracklist:

1. Didn’t We Love You?

2. Limitless#1 (Joy)

3. What Have I Got To Do?

4. This Boy Is A Mess

5. I Never Thought I Was Clever

6. Echos

7. Isn’t It Easy

8. Something Missing

9. I Should Have Thought

10. I Don’t Mean To Stare

11. A Feeling I Don’t Know

12. I Want You I Need You

13. Limitless#2 (Hurt)