I COACH PARTY IN ITALIA A LUGLIO, DI SUPPORTO AGLI EDITORS, AL BALENA FESTIVAL DI GENOVA

Negli ultimi anni nella nostra rubrica “Brand New” vi abbiamo parlato più di una volta dei Coach Party.

La giovane band indie-rock dell’isola di Wight ha pubblicato da poco, via Chess Club Records, un nuovo EP, “Nothing Is Real” e lo verrà a presentare anche in Italia.

La formazione inglese capitanata da Jess Eastwood suonerà infatti martedì 19 luglio al Balena Festival di Genova in apertura degli Editors. Da notare che ci saranno anche i “nostri” Post Nebbia.

I biglietti, che costano 30 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketone.it’ e su ‘Dice.fm’.

Ecco il cast del Balena Festival (ancora in via di definizione completa a dire il vero)…

16/07 Franco 126 – Eugenio in Via Di Gioia

17/07 Luchè

19/07 Editors – Post Nebbia

20/07 Caparezza – Assurditè (Openig Act)

21/07 Manuel Agnelli – Thurston Moore Group

22/07 MadMan – Massimo Pericolo – Jack Out – Mavie (Openig Act)

23/07 Cosmo – Maurizio Carucci – Ditonellapiaga – Lowtopic (afetparty)

24/07 Fantastic Negrito

25/07 Angelo Duro

26/07 Pinguini Tattici Nucleari