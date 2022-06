Joshua Radin arriverà in Italia nel mese di settembre per presentare il suo nono album, “The Ghost And The Wall“, uscito a luglio 2021 via Nettwerk.

Nelle due date previste nel nostro paese il musicista nativo di Cleveland proporrà un set unplugged in versione solo: gli appuntamenti con lui sono previsti per sabato 19 all’Arci Bellezza di Milano e per mercoledì 21 al Monk Club di Roma.

I biglietti, che costano 15 € + d.p., sono già disponibili su ‘Dice.fm’.