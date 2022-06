JULIAN CASABLANCAS IN ESTASI PER IL SET DEI THE SMILE AL PRIMAVERA SOUND

Julian Casablancas spende parole di assoluto elogio per i The Smile, definendo il loro show al Primavera Sound di quest’anno come il “miglior spettacolo che abbia visto negli ultimi anni“.

The Smile e The Strokes si sono esibiti il 10 giugno nell’ambito del secondo weekend del festival di Barcellona.

Casablancas ha condiviso sulla sua pagina Instagram un breve video live dei The Smile, il gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet. “Ieri mi hanno fatto impazzire, il miglior concerto che abbia visto da ANNI……The Smile (Thom Yorke / Johnny Greenwood) – shiiiiiiit that was good“, ha scritto nella didascalia del post.

…rimarcando poi: “like phillip glass with miles chords with in rainbows Radiohead or something… idk.“. Non sono mancate le lodi al Festival stesso: “Un festival pazzesco nel complesso onestamente … Tyler / Tame Impala ecc. così tanti altri pesi massimi… grazie grazie grazie e grazie per questo e a tutti coloro che sono venuti allo spettacolo“.

Photo: Luca De Cossio, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons