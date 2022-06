GUARDA IL VIDEO-MESSAGGIO CON IL QUALE DAVID LYNCH RENDE OMAGGIO A JULEE CRUISE RECENTEMENTE SCOMPARSA

Pochi giorni fa, esattamente lo scorso 9 giugno, il mondo apprendeva la triste notizia della scomparsa di Julee Cruise, cantautrice e attrice a lungo collaboratrice di David Lynch.

Nella puntata dello scorso 10 giugno di Weather Report, striscia quotidiana di video messaggio che Lynch pubblica sul suo profilo youtube, il regista ha ricordato l’artista con un sentito messaggio:

Ho appena saputo che la grande Julee Cruise è morta. dice Lynch

Una notizia davvero triste. Potrebbe essere un buon momento per apprezzare tutta la buona musica che ha fatto e ricordarla come una grande musicista, una grande cantante e un grande essere umano.

L’invito è pertanto a recuperare la discografia della cantante che ha dato voce alle meravigliose musiche dell’universo Lynch (e Angelo Badalamenti) partendo dal debut album del 1989, “Floating into the Night”, per finire all’ultimo disco in studio “My Secret Life” uscito nel 2011.