LA PRIMA ESTATE FESTIVAL: ANNUNCIATO IL PROGRAMMA DEGLI AFTER-SHOW

In occasione della sua prima edizione La Prima Estate, neonato festival che si terrà dal 21 al 26 giugno a 50 metri dalla spiaggia di Lido di Camaiore (the National, Anderson Paak, Duran Duran, Jamie XX, Bluvertigo e molti altri), ha deciso di unire le forze con il club Apollo Milano e Rollover e Sergio Carnevale per l’organizzazione de La Prima Estate Off, quattro aftershow che coinvolgono una serie di deejay di profilo internazionale per far ballare il pubblico del festival e non solo.

Il luogo che è stato scelto è la Bussola Versilia, lo storico club che negli anni 60-70 ha visto esibirsi artisti come Mina, Louis Armstrong, Adriano Celentano, Ella Fitzgerald e Ray Charles e che oggi è diventato uno dei punti di riferimento principali in Versilia delle nuove tendenze legate al mondo della notte.

Quindi al termine del set live del festival al Parco BussolaDomani dal mercoledì al sabato, il pubblico si potrà spostare di poche centinaia di metri sul lungomare Versiliese per raggiungere a piedi o in bici il club La Bussola.

Il programma in dettaglio de La Prima Estate Off:

il 22 giugno dopo aver ballato con La Rappresentante di Lista e Bonobo, le danze continuano a La Prima Estate Off @ Bussola Versilia con il sapiente mix di house e disco, cosmic-funk e new wave dei Rollover Djs e dalla techho più calda e melodica di sempre proposta da DJ Tennis, due volte vincitore del DJ Awards.

Il 23 giugno la serata pop senza tempo dei Duran Duran prosegue con Luca De Gennaro, celebre dj e speaker radiofonico che proporrà un dj set eclettico insieme a un Secret Guest tutto da scoprire, e a seguire il celebre dj Spiller, autore di “Groovejet”, una delle più grandi hit dance a livello globale.

Venerdì 24 giugno il beat hiphop e r&b di Anderson .Paak prosegue con quello del vulcanico dj Sgamo e con il suo dj set che mescola hiphop, techno, rap e trap. Nella stessa serata il Tropical Funk di Milangeles e un’incursione del beatmaker e producer disco di platino Mace che il giorno dopo calcherà il palco de La Prima Estate.

Infine, il sabato 25 giugno, dopo la serata electro nel palco centrale del Parco BussolaDomani con Cosmo e Jamie xx, i bpm rimangono alti con l’house funk proposto da Ricardo Baez, il dj producer italo-venezuelano ideatore del party Tropical Animals, dal producer e dj salentino Popolous che da anni porta alta la bandiera della musica elettronica italiana nel mondo, per chiudere in bellezza con il dj olandese Young Marco in grado di mixare praticamente tutto, dalla psichedelica jazz all’house della west coast americana, dall’afro all’ambient degli anni 70.

Alle serate de La Prima Estate Off alla Bussola Versilia potranno accedere anche coloro che non hanno partecipato a La Prima Estate.

