PETE DOHERTY: I LIBERTINES ANDRANNO IN GIAMAICA A REGISTRARE IL NUOVO ALBUM

Pete Doherty ha parlato dei Libertines e della loro idea di registrare un nuovo album in Giamaica.

In una nuova intervista rilasciata al The Guardian (e ripresa da NME), Doherty ha confermato di essere in buoni rapporti con il compagno di band Carl Barât e di avere intenzione di lavorare al seguito del loro LP del 2015 “Anthems For Doomed Youth“.

Ha dichiarato: “Sentiamo ancora che c’è un lavoro incompiuto e che ci sono altre canzoni da scrivere. Ma lui [Barât] non vuole farlo in Inghilterra o in Francia, che considera il mio territorio. Quindi il piano è di andare in Giamaica e provare a fare un altro disco dei Libertines“.

A gennaio, Doherty aveva fornito sempre a NME un aggiornamento sul nuovo album dei Libertines, definendolo un mix eclettico di stili, sulla falsariga di “Sandinista” dei Clash.

Photo: Thesupermat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons