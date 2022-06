SARANNO DUE LE DATE ITALIANE PER IL PREMIO OSCAR HANS ZIMMER NEL MAGGIO 2023

Dopo aver inaugurato lo scorso 30 marzo la ripartenza dei grandi eventi live con uno strepitoso concerto al Mediolanum Forum di Milano, il Premio Oscar Hans Zimmer torna in Italia.

Le due date italiane del tour si terranno il 1° maggio 2023 al Pala Alpitur di Torino, mentre è riprogrammata la data di Bologna che avrebbe dovuto inizialmente tenersi lo scorso 31 marzo, e che si terrà mercoledì 3 maggio 2023 sempre all’Unipol Arena. I biglietti precedentemente acquistati per lo show di Bologna restano validi per la nuova data.

Zimmer si esibirà in uno spettacolo originale in cui proporrà le colonne sonore più significative della sua carriera, come ‘Il Re Leone’ e brani più recenti come ‘Dunkirk’. Proporrà inoltre del nuovo materiale e pezzi che spesso non vengono eseguiti dal vivo. Ricordiamo che il compositore, tra i più richiesti e rinomati di Hollywood, ha appena vinto il suo secondo Premio Oscar come miglior colonna sonora per il film ‘Dune’, solo il più recente nella lista incredibile di riconoscimenti che può vantare: nel 1995 vince il primo Premio Oscar nella categoria Miglior colonna sonora per ‘Il Re Leone’, celebre film d’animazione Disney, quattro Golden Globe, il primo per il medesimo lungometraggio mentre il secondo per la Miglior colonna sonora per ‘Il Gladiatore’ (2001) e il terzo di nuovo per ‘Dune’, quattro Grammy Awards e tre Brit Awards. Sempre grazie a ‘Dune’ ha vinto quest’anno un BAFTA Award e il Critic’s Choice Movie Award.

I biglietti per le date e i Vip Packages saranno disponibili online su vivoconcerti.com da mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 10:00 mentre i biglietti saranno nei punti vendita autorizzati da lunedì 20 giugno 2022 alle ore 10:00.