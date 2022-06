SI INTITOLA “EXISTER” IL NUOVO DISCO DEI SOFT MOON

Luis Vasquez annuncia il nuovo album in studio del suo progetto Soft Moon.

“Exister”, primo disco per la band in oltre 4 anni, esce il prossimo 23 settembre su Sacred Bones.

Mi sono sempre lamentato di non aver mai avuto abbastanza libertà per fare tutto ciò che volevo, dice Vasquez.

Questa volta avevo letteralmente tutto a mia disposizione. Il punto centrale di questo disco era condividere ogni emozione che provo. Non ci sono due canzoni uguali. Si tratta di esistere nel mondo come essere umano e di provare molte emozioni ed esperienze nel corso della vita.

L’album è stato scritto e registrato negli States, in California, dove Vasquez si è recentemente trasferito dopo una lunga residenza a Berlino.

Il primo singolo in ascolto è “Him”:

“Exister” tracklist:

Sad Song

Answers

Become The Lies

Face Is Gone

Monster

The Pit

NADA

Stupid Child

Him (Feat. fish narc)

Unforgiven (Feat. Alli Logout)

Exister