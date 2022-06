I DRY CLEANING ANNUNCIANO IL SECONDO ALBUM. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “DON’T PRESS ME”

A un anno e mezzo di distanza dal loro debutto full-length, “New Long Leg”, i Dry Cleaning sono già pronti per ritornare con il loro sophomore, “Stumpwork” (pre-order), in uscita il prossimo 21 ottobre via 4AD.

La band di stanza a Londra si è nuovamente trasferita ai Rockfield Studios in Galles per registrare il suo secondo lavoro, collaborando ancora una volta con John Parish e con l’ingegner Joe Jones.

La press-release spiega che “”Stumpwork” è stato ispirato da una moltitudine di eventi, rappresentati o nella gelida disperazione esistenziale, o nel sorprendente calore nel celebrare la vita dei propri cari persi durante l’anno scorso. I testi surrealisti sono sempre in prima linea, ma ora c’è una sensibilità per i temi della famiglia, del denaro, della politica, dell’autoironia e della sensualità.”

Il primo singolo si chiama “Don’t Press Me” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto, illustrato e animato da Peter Millard.

In meno di due minuti, “Don’t Press Me” parla del piacere del gaming e del godimento senza sensi di colpa di esperienze brevi e intense. La cantante Florence Shaw dice, “Le parole nel ritornello sono nate perché stavo cercando di scrivere una canzone da cantare al mio cervello: “You are always fighting me / You are always stressing me out””.

“Stumpwork” Tracklist:

1. Anna Calls From The Arctic

2. Kwenchy Kups

3. Gary Ashby

4. Driver’s Story

5. Hot Penny Day

6. Stumpwork

7. No Decent Shoes For Rain

8. Don’t Press Me

9. Conservative Hell

10. Liberty Log

11. Icebergs

