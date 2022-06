NATION OF LANGUAGE ARRIVANO IN ITALIA PER 3 DATE A NOVEMBRE

La band indie-pop originaria di Brooklyn arriva in Italia a novembre per tre nuove date il 10 novembre all’Arci Bellezza di Milano, l’11 novembre all’Alcazar Live di Roma e il 12 novembre al Locomotiv Club di Bologna. Biglietti disponibili su DICE.

Considerati come una delle band rivelazione della scena newyorkese, i Nation of Language raggiungono il grande pubblico nel 2020 con l’album di debutto “Introduction, Presence”. Il disco, che trae ispirazione dai primi movimenti new-wave e punk, è stato acclamato dalla critica per la capacità della band di fondere l’allegria con una sana dose di malinconia.

Dopo il successo del primo album nel 2021 arriva “A Way Forward”, qui i Nation of Language si spingono in dimensioni elettroniche e analogiche con la solita energia che li contraddistingue, come nei singoli “Across That Fine Line” e “The Fractured Mind”.

Considerato come uno degli album migliori dell’anno, “A Way Forward” ha consolidato la band come una delle realtà più interessanti a livello internazionale capace di collezionare un concerto esaurito dopo l’altro.

10 novembre @ Milano, Arci Bellezza – ticket su Dice

11 novembre @ Roma, Alcazar Live – ticket su Dice

12 novembre @ Bologna, Locomotiv Club – ticket su Dice