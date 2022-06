NICK CAVE DIVENTA CARTOON: SARà PROTAGONISTA DI UNA NUOVA SERIE ANIMATA SVEDESE

Nick Cave si trasformerà presto in un cartone animato.

Una versione disegnata e animata del cantante australiano sarà infatti co-protagonista, insieme al rocker svedese Thåström, di “Before They Were Gods” nuova serie cartoon scritta e diretta da Måns Mårlind (“The Bridge”) e sviluppata dalla società di produzione Yellow Bird del gruppo Banijay.

Secondo le note che accompagnano la release “Before They Were Gods” si svolge in un mondo immaginario dove due musicisti adolescenti diventano amici prima di trasformarsi in divinità del rock.

e ancora

…la serie vede i due alla ricerca della verità, della bellezza eterna e di vino a buon mercato. Sempre lì, vicino a entrambi, c’è la promessa di un amore infinito nella forma della misteriosa e bella Linnea di cui entrambi si sono profondamente innamorati.

Il regista Mårlind ha dichiarato:

Questo è un progetto che mi è venuto letteralmente in mente in un sogno. Mentre dormivo, ho guardato due dei miei eroi musicali da giovani adolescenti, che bevevano birra a buon mercato mentre discutevano dell’amore e del significato della vita. Mi sono svegliato e l’ho scritto e da allora ho cercato di raggiungerli.

Anche Cave ha commentato il progetto:

Dato che non sono mai stato in Svezia nel 1971 e non ho mai incontrato Thåström, sono ovviamente curioso di scoprire cosa non abbiamo mai fatto.

Credit Foto: Banijay