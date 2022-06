VIDEO: VEGA RALLY Come Out N Play

Nuovo singolo per Vega Rally, interessante prospetto stabilmente nella scuderia Spirit of Spike Island.



“Come Out N Play” ci viene descritta come una traccia che “starebbe bene in un film di Guy Ritchie“: siamo nelle traiettorie della madchester più acida e tamburellante, e questo basta per mandarci in brodo di giuggiole.

Continuiamo a tenerlo nel raggio del nostro radar…

Listen & Follow

Vega Rally : Spotify