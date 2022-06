ARRIVERA’ IL 21 OTTOBRE IL NUOVO ALBUM DEI SIMPLE MINDS: “VISION THING” E’ IL PRIMO SINGOLO

I Simple Minds pubblicheranno il nuovo album “Direction of The Heart” (pre-order) il prossimo 21 ottobre 2022 per BMG. “Vision Thing” è il primo singolo estratto dall’album.

L’album segue “Walk Between Worlds” (2018) ed è stato scritto in larga parte in Sicilia, registrato successivamente ai Chameleon Studios di Amburgo con la collaborazione di Andy Wright e Gavin Goldberg.

Jim Kerr dice: “Un disco electro-rock in questi tempi ? Direction Of The Heart è il risultato di quella sfida. Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo divertiti così tanto a crearlo?”

Tracklist:

1. Vision Thing

2. First You Jump

3. Human Traffic

4. Who Killed Truth?

5. Solstice Kiss

6. Act of Love

7. Natural

8. Planet Zero

9. The Walls Came Down

Ecco le date dell’imminente tour italiano dei SM: 12 luglio al Teatro Antico di Taormina, 14 al Teatro D’Annunzio di Pescara, 15 in Piazza Duomo a Pistoia, 17 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma e 18 luglio all’Arena di Verona.

