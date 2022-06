JULIA JACKLIN CONDIVIDE UN NUOVO SINGOLO: GUARDA IL VIDEO DI “I WAS NEON”

Il prossimo 26 agosto, via Transgressive Records, Julia Jacklin pubblicherà il suo terzo LP, “Pre Pleasure”, che arriva a due anni e mezzo di distanza dal precedente, “Crushing“.

Registrato a Montreal e co-prodotto con Marcus Paquin (The National, The Weather Station), “Pre Pleasure” presenta la cantautrice di Sydney all’apice della sua forza creativa, all’esplorazione di nuovi ed entusiasmanti terreni musicali.

La Jacklin ha ora condiviso un nuovo singolo, “I Was Neon”, accompagnato da un video da lei stessa diretto.

Dice Julia del brano: “Ho scritto “I Was Neon” per la prima volta per una band chiamata Rattlesnack, un progetto collaterale del 2019 molto amato e di breve durata in cui suonavo la batteria. L’ho riscritta per il mio album a Montreal, in un periodo in cui desideravo disperatamente una versione di me stesso che temevo fosse sparita per sempre. Pensavo a questa canzone quando ho realizzato la copertina dell’album, questa canzone è la copertina dell’album in realtà”.

Vi ricordiamo inoltre che l’australiana tornerà in Italia nel mese di novembre: l’unico appuntamento con lei è previsto per domenica 27 novembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Credit Foto: Nick Mckk