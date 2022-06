NUOVO ALBUM PER BEN HARPER A LUGLIO. “WE NEED TO TALK ABOUT IT” è IL NUOVO SINGOLO

A meno di due anni dal precendente, “Winter Is For Lovers”, Ben Harper tornerà il prossimo 22 luglio, via Chrysalis Records, con il suo diciasettesimo LP, “Bloodline Manteinance” (pre-order).

Il nuovo album è un’opera in gran parte ispirata dalla perdita di un amico di lunga data e dall’influenza di un padre carismatico e vede il musicista di Pomona suonare la maggior parte degli strumenti da solo, spaziando tra chitarra, basso, batteria e un assortimento eclettico di percussioni, compreso un rullante giocattolo di plastica.

“È stato come se stessi andando avanti e avventurandomi in posti in cui non ero mai stato prima”, ha detto Ben. “Prendevo tutto quello che avevo imparato da ogni altro disco e, in un certo senso, davo fuoco a tutto e ricominciavo da capo. E sapevo che i suoni che sentivo nella mia testa erano così poco ortodossi che dovevo fare la maggior parte del lavoro da solo”.

Il nuovo singolo si chiama “We Need To Talk About You” e lo potete ascoltare qui sotto: sostenuto dalla chitarra funky di Harper, il nuovo brano si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù attraverso un meccanismo tagliente di “chiamata e risposta”, accompagnata da cori gospel e ritmi martellanti potenziati dal suono distintivo del tamburo africano.

Ricordiamo inoltre che il californiano, insieme ai suoi Innocent Criminals, sarà in Italia per numerose date estive. Questo il programma:

mer. 13/07 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

dom. 17/07 – Lucca – Lucca Summer Festival

mar. 19/07 – Nichelino (TO) – Stupinigi Sonic Park

mar. 02/08 – Palmanova (UD) – Piazza Grande

mer. 03/08 – San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto Festival

gio. 04/08 – Roma – Cavea Auditorium Parco Della Musica

sab. 06/08 – Taormina (ME) – Teatro Antico di Taormina

mar. 09/08 – Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

gio. 11/08 – Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

“Bloodline Maintenance” Tracklist:

1. Below Sea Level

2. We Need To Talk About It

3. Where Did We Go Wrong

4. Problem Child

5. Need to Know Basis

6. It Ain’t No Use

7. More Than Love

8. Smile At The Mention

9. Honey, Honey

10. Knew The Day Was Comin’

11. Maybe I Can’t

Photo Credit: Michael Halsband