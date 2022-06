SI TERRANNO A LONDRA E LOS ANGELES I CONCERTI IN ONORE DI TAYLOR HAWKINS

Liam Gallagher, Mark Ronson, membri dei Queen e molti altri musicisti suoneranno al concerto tributo per il defunto batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins (morto a Bogotà il 25 marzo a 50 anni), che si terrà al Wembley Stadium di Londra il 3 settembre

La scorsa settimana i Foo Fighters avevano annunciato, insieme alla famiglia del batterista, che la band celebrerà la memoria e la musica di Hawkins in due concerti speciali a Londra e a Los Angeles. I “The Taylor Hawkins Tribute Concerts” si terranno allo stadio di Wembley il 3 settembre e poi al Kia Forum di Los Angeles il 27 settembre.

Questi i primi nomi svelati per lo show di Londra: Gallagher e Ronson si uniranno a Josh Homme dei Queens of the Stone Age, Supergrass, Brian May e Roger Taylor dei Queen, Wolfgang Van Halen, Chrissie Hynde dei Pretenders e molti altri.

London! Please welcome the first wave of special guests to join The Taylor Hawkins Tribute Concerts! More to be announced soon. Tickets on sale Friday 17 June at 9am local time. pic.twitter.com/6vsdo2n5js — Foo Fighters (@foofighters) June 15, 2022

Resi noti anche gli artisti che prenderanno parte al tribute concert losangelino:

Alanis Morissette (Taylor era il batterista della cantante canadese durante il tour di “Jagged Little Pill” e prima di entrare nei Foo Fighters), Miley Cyrus, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Gene Simmons, Nikki Sixx dei Motley Crue, Joan Jett, Brad Wilk dei Rage Against The Machine, Pat Wilson dei Weezer, John Theodore dei The Mars Volta e Luke Spiller degli Struts

I concerti vedranno anche un’apparizione speciale di Dave Chappelle. I biglietti per il concerto di Londra saranno in vendita da venerdì 17 giugno (iscrizione alla newsletter dei FF per ricevere maggiori informazioni sui biglietti).

A proposito del suo coinvolgimento nello spettacolo, Liam Gallagher ha twittato: “È un onore assoluto essere stato invitato a suonare per Taylor Hawkins, non ti deluderò fratello LG“.

Sul sito web dei Foo Fighters si legge una dichiarazione relativa agli spettacoli: “Una delle figure più rispettate e amate della musica moderna, il talento monolitico e la personalità magnetica di Taylor lo hanno reso noto a milioni di fan, coetanei, amici e altre leggende musicali in tutto il mondo. Milioni di persone hanno pianto la sua prematura scomparsa il 25 marzo, con tributi appassionati e sinceri da parte dei fan e dei musicisti che Taylor idolatrava. I Taylor Hawkins Tribute Concerts uniranno molti di questi artisti, la famiglia Hawkins e naturalmente i suoi fratelli Foo Fighters per celebrare la memoria di Taylor e la sua eredità di icona globale del rock – i suoi compagni di band e le sue ispirazioni che suonano le canzoni di cui si è innamorato e quelle che ha portato alla vita“.

Anche la moglie di Hawkins, Alison, ha condiviso una dichiarazione in cui ringrazia i fan della band per il loro sostegno nei mesi successivi alla sua morte. “I miei più profondi ringraziamenti e la mia ammirazione vanno alla comunità globale dei Foo Fighters e ai fan di Taylor in tutto il mondo per l’effusione di amore che ognuno di voi ha mostrato al nostro amato Taylor”, ha scritto. “La vostra gentilezza è stata di inestimabile conforto per me e la mia famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore“.

Ha proseguito: “Come moglie di Taylor, e a nome dei nostri figli, voglio condividere quanto significavate per lui e quanto si dedicava a ‘farvi rimanere a bocca aperta’ durante ogni esibizione. Taylor era onorato di far parte dei Foo Fighters e ha apprezzato il suo ruolo da sogno nella band in ogni minuto dei suoi 25 anni con loro. Consideriamo ogni membro della band e il team allargato dei Foo Fighters la nostra famiglia“.