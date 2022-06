TIMBER TIMBRE LIVE IN ITALIA PER 5 DATE A LUGLIO: TRE SARANNO INSIEME AD AGNES OBEL

Sono trascorsi cinque anni dall’ultima volta che i Timber Timbre sono passati in Italia e finalmente quest’estate potremo rivederli di nuovo dal vivo in una formazione tutta nuova, in cui il leader e fondatore del trio di Montreal, Taylor Kirk, sarà accompagnato solo da Erin Lang.

A distanza di un po’ di anni dall’ultimo album “Sincerely, Future Pollution”, a rompere il silenzio arriva “Dissociation Tapes Vol.1”, un EP di tre tracce che si iscrive fedelmente in quel filone evocativo e inclassificabile di psych-blues cinematico tracciato con successo dalla band. Uscito inizialmente solo su nastro nel 2020, potremo ascoltarlo per la prima volta dal vivo insieme ai brani più belli dei Timber Timbre eseguiti da Kirk e Lang in una delle quattro date italiane in programma a fine luglio, tre delle quali in apertura ad Agnes Obel per una combo imperdibile.

Segnate sul calendario:

27 luglio 2022 Milano @ Giardino della Triennale Milano w/ Agnes Obel

28 luglio 2022 Terni @ Anfiteatro Romano – 𝗯𝗮𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶 – 𝗮𝗻𝗳𝗶𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼 w/ Agnes Obel

29 luglio 2022 @ Sesto Al Reghena (PN) Sexto ‘Nplugged w/ Agnes Obel

30 luglio 2022 Vitulazio (CE), Tutuni al Monticello

31 luglio 2022 Roma @ Terrazza del Gianicolo x Unplugged in Monti