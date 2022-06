VIDEO: MOREISH IDOLS

Dopo aver pubblicato “Speedboat” ad aprile, i Moreish Idols ritornano con delle novità: la band proveniente dalla Cornovaglia, infatti, ha annunciato il suo secondo EP, “Float” (pre-order), in uscita il prossimo 12 agosto via Speedy Wunderground.

Il cantante e chitarrista Jude Lilley dice dell’EP: “La cosa più emozionante per noi come band è catturare le nostre performance dal vivo, cosa per cui la Speedy è rinomata. Tutto ciò che sentite nell’EP è frutto del nostro lavoro in sala come unità – a parte Dyl che ha registrato la sua ripresa per tutto l’EP in una sola volta! C’è qualcosa di veramente bello nel riascoltare le registrazioni e rendersi conto che “questo è il suono della stanza 5 minuti fa… e siamo noi a fare il rumore”. Per noi “Float” è un collage e una dimostrazione del fatto che la band mette tutto nel mixer e vede cosa viene fuori (testi compresi) ed è esattamente quello che Dan ha sentito prima di coinvolgerci con l’etichetta”.

Il nuovo lavoro, prodotto da Dan Carey, oltre appunto a “Speedboat”, conterrà anche il nuovo singolo “Hangar” di cui potete vedere il video qui sotto.

Il brano del gruppo di stanza a Londra si apre con delle chitarre, che presto lasciano però spazio a un sax dai toni jazzy completamente impazzito e libero di agire, che continuerà a fornire il suo pesante contributo per tutto il corso dei quasi quattro minuti del pezzo, sebbene poi prenda saltellanti strade post-punk: folle, adrenalinico ed eccitante!

Listen & Follow

Moreish Idols: Bandcamp | Soundcloud | Spotify | Facebook