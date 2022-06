VIDEO: TRA GLI ALTRI

La nostra gradita esclusiva di oggi è per il video di Tra Gli Altri, progetto cantautorale dell’emiliano Marco Mattioli, già chitarrista di band come Diluvio, Sex Offenders Seek Salvation e Maybe Happy.

“Enrosadira” è la prima anticipazione dall’album d’esordio “Vorrei tanto non dover guardare”, composto da 8 canzoni inedite, che uscirà il 6 luglio per We Work Records, in streaming, digital download e compact disc.

Un viaggio che passa da Sufjan Stevens a De André, passando per Leonardo Cohen e Riccardo Sinigallia, tra le corde di José González e le melodie folk del Niccolò Fabi di “Una Somma di Piccole Cose”.

Il primo singolo “Enrosadira” è accompagnato da un videoclip per la regia di Lourdes Cabrera, girato in uno dei tanti periodi di lockdown durante la primavera 2021 e registrato su supporto VHS-C, in un connubio audio/video dai toni malinconici e nostalgici.

Listen & Follow

