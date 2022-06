I MåNESKIN RIFANNO “IF I CAN DREAM” ELVIS PRESLEY PER LA COLONNA SONORA DEL BIOPIC “ELVIS”

Dopo i pochi secondi svelati in anteprima il mese arriva ora online per intero “If I Can Dream” cover di Elvis Presley rifatta dai Måneskin.

Ritroveremo il brano nella colonna sonora di “Elvis” biopic dedicato all’iconica rockstar in uscita nei cinema il prossimo 24 giugno.

Su Instagram la band ha commentato così la cover già presentata dal vivo al recente “Eurovision Song Contest 2022”:

Siamo grati per la possibilità che ci è stata concessa di fare una cover del re per il prossimo film di Baz Luhrmann. E soprattutto di aver trascorso un giorno a registrare in quel posto vibrante d’emozione che è Graceland, Tennessee, casa e santuario del più grande artista che abbia mai messo piede sulla Terra. Ci abbiamo lasciato il cuore là dentro.

“If I Can Dream” è stata pubblicata in origine nel 1968 ed incluso nello speciale natalizio che Elvis Presley rilasciò quello stesso anno.

