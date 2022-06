NO SWOON Take Your Time [ Autoprodotto - 2022 ]

Secondo album per la band di Tasha Abbott e Zack Nestel-Patt. L’omonimo debutto uscito sul finire del 2019 ci aveva fatto conoscere una coppia di artisti che provenendo da ambienti musicali molto diversi avevano trovato un punto d’incontro davvero interessante e stimolante. Le pulsioni rock di Tasha hanno trovato terreno fertile nell’educazione jazz di Zack che aveva scoperto nel synth lo strumento adatto per assecondare le strutture originali che nascono dalla chitarra della cantante californiana.

Il progetto musicale degli No Swoon si arricchisce con “Take Your Time”, un disco che già dal primo ascolto trova il modo per far nascere in noi il sospetto che i dieci brani contenuti abbiano la forza e la giusta presunzione di chi sa di non passare inosservato.

Jonathan Smith alla batteria e una serie si altri musicisti hanno collaborato al disco concepito nel periodo pandemico e concretizzato in tre mesi di lavori in studio. Si nota sin dal brano d’apertura “Take Your Time” che il nuovo album non avrà il ritmo sostenuto dell’esordio: l’atmosfera eterea creata dalla voce di Tasha che si muove su note di tastiere e synth dal suono instabile e quel fascio sonoro che aumenta d’intensità nel finale del brano. La voce, quasi sussurrata per l’intero album, ci trascina in un vortice malinconico. I testi rispecchiano le esperienze vissute da Tasha in questi ultimi difficili anni lasciando però ad ognuno di noi la possibilità di personalizzarli riconducendoli ai nostri momenti vissuti..

Con questa attitudine particolare dobbiamo approcciarci all’ascolto e subito troveremo in “Again” e la successiva “Beside” i brani ideali per “entrare” nel disco e coglierne le mille sfaccettature.

“Take Your Time” è un album con una forte forte personalità, una carica melodica morbida e delicata, una pura delizia.

