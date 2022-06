NUOVO ALBUM PER LAMBCHOP: “THE BIBLE” ESCE IL 30 SETTEMBRE VIA MERGE

Kurt Wagner pubblicherà un nuovo album dei Lambchop, “The Bible” (pre-order), il 30 settembre via Merge. Questo è il primo album dei Lambchop che Wagner non ha prodotto in prima persona, ma si è recato a Minneapolis per lavorare con Ryan Olsen (Poliça, Gayngs) e Andrew Broder: “Ryan e Andrew sono come due lati della mia personalità. E se li metti insieme come squadra, mi rappresentano“.

“Police Dog Blues” è il primo assaggio e Kurt ne parla così: “Durante i disordini che si sono visti con la terribile ingiustizia di Minneapolis nel 2020, ho riascoltato una canzone di Blind Blake, ‘Police Dog Blues’. Notiamo che è stata originariamente registrata nel 1929, l’anno di nascita di mio padre, e sembra che John Peel l’abbia suonata nel suo show dell’11 settembre 1968. Era ingannevolmente ottimista dal punto di vista musicale e non era affatto quello che ricordavo“.

Il video è stato realizzato dal regista Isaac Gale: “Privilegio bianco e apatia di fronte a una realtà disastrosa. Non credo sia esagerato paragonare la polizia di Minneapolis – dove io e i produttori del disco, Ryan Olson e Andrew Broder, viviamo – a un disastro catastrofico causato dall’uomo. Abbiamo preso alla lettera il cane poliziotto del titolo della canzone e abbiamo immaginato una città, dopo l’apocalisse della polizia, invasa da pastori tedeschi che fanno le loro cose. Il processo di regia di questo video per me è stato simile a quello di osservare un amico che gioca ai videogiochi e di intervenire con idee che potessero aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo. Avevamo bisogno di produrlo in una realtà virtuale piuttosto che in un live-action per ottenere le immagini più grottesche possibili da queste idee. L’uso di modelli e software 3D ha permesso di visualizzare la sensazione di freddo, orrore e distacco dalla realtà che volevamo dalla città e dai sobborghi vuoti. Joe Midthun ha utilizzato l’Unreal Engine e Visions of Chaos per creare eventi come i cani che si aggirano nei dintorni o un’ondata di polizia che si riversa in un sobborgo“.

Tracklist:

1 His Song Is Sung

2 Little Black Boxes

3 Daisy

4 Whatever, Mortal

5 A Major Minor Drag

6 Police Dog Blues

7 Dylan at the Mousetrap

9 Every Child Begins the World Again

10 So There

11 That’s Music