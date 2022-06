RöYKSOPP: “PROFOUND MYSTERIES II” USCIRà IL 19 AGOSTO. ECCO LE PRIME 2 ANTICIPAZIONI

“‘Profound Mysteries II’ è la diretta continuazione della prima puntata. Temi ricorrenti come l’amore e la perdita, la disperazione e la riconciliazione sono raccolti in un richiamo agli artisti e generi che ci hanno plasmato negli anni della nostra formazione.” Sono Svein Berge & Torbjørn Brundtland ad annunciare il secondo capitolo del progetto e le sue caratteristiche salienti.

I pionieri del pop elettronico, Röyksopp, annunciano quindi la seconda parte di “Profound Mysteries”, che sarà disponibile dal 19 agosto.

I primi assaggi sono il brano “Sorry” feat Jamie Irrepressible e “Unity” feat Karen Harding.

Tracklist:

01. (Nothing But) Ashes…

02. The Ladder

03. Impossible

04. This Time, This Place…

05. How The Flowers Grow

06. If You Want Me

07. There, Beyond The Trees

08. Breathe

09. The Mourning Sun

10. Press «R»

Credit Foto: Angelina Bergenwall