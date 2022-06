VIDEO: HAMISH HAWK

Dopo aver pubblicato lo scorso settembre il suo terzo LP, “Heavy Elevator“, Hamish Hawk è tornato con nuovo materiale.

Il musicista scozzese ha infatti appena pubblicato un nuovo singolo, “Angel Numbers”, accompagnato da un video diretto da Andrew Pearson.

“”Angel Numbers” è un’ode alla vita meno tradizionale. Guarda ai sacrifici che tutti noi facciamo per sentirci a posto. È una canzone che pone domande sulla saggezza accettata; cerca clausole di fuga nei contratti di mutuo e buchi negli abiti da sposa. Vive nei colpi di scena e nelle svolte fuori dall’ordinario. Se non c’è un progetto per queste cose, come facciamo a sapere che le stiamo facendo bene? Siamo tutti dei ragazzini in giacca e cravatta?”, spiega Hawk.

Il brano, prodotto da Rod Jones degli Idlewild, ha influenze indie-rock e una grande epicità tipica della scena indie scozzese: dobbiamo ammettere che i suoi cori esaltanti, ricchi di ottime melodie ci ricordano certi suoi connazionali più famosi come Frightened Rabbit e We Were Promised Jetpacks e tutto ciò non puo’ che essere una cosa molta positiva!

