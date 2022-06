VIDEO: PIANOS BECOME THE TEETH

A distanza di quattro anni e mezzo dal loro quarto LP, “Wait For Love“, i Pianos Become The Teeth stanno per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Drift” (pre-order), in uscita il prossimo 26 agosto via Epitaph Records.

L’album è caratterizzato da un senso di misticismo e familiarità, assistito dal produttore Kevin Bernsten (Integrity, Pig Destroyer) che ha registrato i loro primi due progetti più di dieci anni fa. La storia di Bernsten con la band gli ha permesso di spingerli verso il futuro senza abbandonare il loro passato. Il frontman Kyle Durfey riflette: “Kevin sa chi eravamo e chi siamo ora ed era davvero disposto a sperimentare e provare qualsiasi cosa in studio per vedere come avrebbe funzionato”.

Il primo assaggio è “Genevieve”, che è accompagnato da un video diretto dal chitarrista della band di Baltimora Michael York insieme ad Amanda Adams.

Il gruppo del Maryland si muove su territori post-rock dove la leggerezza della chitarra costruisce atmosfere delicate, mentre il fitto drumming di David Haik continua ad accelerare: è solo dopo circa tre minuti che la voce di Durfey esplode con grande emotività e intensità punk. Puro, sentimentale e magico!

