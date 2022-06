GUARDA IL VIDEO DI “THE DRUG”, IL NUOVO SINGOLO DEI LIFE

Il prossimo 19 agosto, via Afghan Moon / The Liquid Label, i Life pubblicheranno il loro terzo LP, “North East Coastal Town”, che arriva dopo quasi tre anni dal precedente, “A Picture Of Good Health”.

Il frontman del gruppo punk-rock inglese Mez Green dice: “Hull e l’area circostante attraversano il nostro DNA e ci hanno plasmato, ci hanno protetto, ci hanno dato potere, ci hanno abbracciato e ci hanno fatto sentire accettati.

“North East Coastal Town” è la nostra lettera d’amore alla città. L’album è un’ode alla parentela e alla relazione con la sua spina dorsale musicale e lirica che raccoglie temi di amore, desiderio, bellezza, orrore, caos, orgoglio e soprattutto il senso di appartenenza.

È un corpo di lavoro riflessivo dedicato alle persone e ai luoghi e a coloro che sono sempre stati lì e ci hanno fatto sentire come se appartenessimo.

Durante la scrittura e la registrazione di questo album era importante per noi che questo senso di appartenenza si riflettesse anche nell’arte dell’album e quindi abbiamo usato studi locali, attrezzature, equipaggiamento e la comunità intorno a noi per stabilire cosa significa appartenere in una città costiera del Nord Est.”

Ora la band dello Yorkshire condivide un nuovo singolo, “The Drug”, accompagnato da un video diretto dal loro collaboratore di lunga data Luke Hallett insieme al batterista Stewart Baxter.

Green spiega che “”The Drug” è una canzone d’amore. Ho scritto il testo nelle fredde montagne italiane prima di portarlo in sala con la band. “The Drug I needed has always been here, the drug I needed has always been near” è, per me, rendersi conto che le persone care e quelle che ti amano, non importa dove tu sia, possono essere sempre presenti. Non ci avevo mai creduto prima e, mentre questa purezza è il cuore lirico della canzone, dal punto di vista musicale la band ha deciso di iniettare frammenti di dance, pop, armoniche e pulsazioni sporche per dare alla canzone una spinta, una ripetizione e un’agilità.”

