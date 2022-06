IL SUCCESSO DI “RUNNING UP THAT HILL” DI KATE BUSH NON ACCENNA A CALARE: NUMERO UNO ANCHE IN UK

IL SUCCESSO DI “RUNNING UP THAT HILL” DI KATE BUSH NON ACCENNA A CALARE: NUMERO UNO ANCHE IN UK

“Running Up That Hill” di Kate Bush ha raggiunto ieri la prima posizione nella classifica dei singoli del Regno Unito dopo essere stata usata nell’ultima stagione di “Stranger Things”.

La scorsa settimana, la canzone è stata il brano più ascoltato in streaming del pianeta e aveva raggiunto il numero uno della classifica Spotify nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dopo aver portato a casa ben 57 milioni di stream in una sola settimana.

Oltre a essere al numero uno nel Regno Unito, è al numero uno anche in Australia, Nuova Zelanda e Svizzera. Negli Stati Uniti è attualmente al numero quattro della classifica e al numero uno della classifica Billboard Global 200, diventando così il più grande successo della Bush in America a 37 anni dalla sua uscita.



In una nuova dichiarazione la Bush ha detto: “I fratelli Duffer hanno creato quattro straordinarie serie di Stranger Things in cui gli attori bambini sono diventati giovani adulti. In quest’ultima serie i personaggi affrontano molte delle stesse sfide che esistono nella realtà in questo momento. Credo che i fratelli Duffer abbiano toccato il cuore delle persone in un modo speciale, in un momento incredibilmente difficile per tutti, soprattutto per i più giovani“.

“Presentando ‘Running Up That Hill’ in una luce così positiva – come talismano per Max (uno dei personaggi femminili principali) – la canzone è stata portata nell’arena emotiva della sua storia. La paura, il conflitto e il potere dell’amore sono tutti intorno a lei e ai suoi amici. Rendo omaggio ai fratelli Duffer per il loro coraggio nel portare questa nuova serie in un luogo molto più adulto e oscuro. Voglio ringraziarli di cuore per aver portato la canzone nella vita di così tante persone. Sono sopraffatto dalla portata dell’affetto e del sostegno che la canzone sta ricevendo, e sta accadendo tutto molto velocemente, come se fosse guidata da una sorta di forza elementare. Devo ammettere che mi sento davvero commosso da tutto questo. Grazie mille per aver reso la canzone un numero uno in modo così inaspettato“.

“Running Up That Hill” aveva originariamente raggiunto la posizione numero tre nel Regno Unito nel 1985 ed era tornata in classifica nel 2012, raggiungendo la posizione numero 12. La canzone era stata scritta e prodotta dalla Bush, contenuta nel suo quinto album in studio “Hounds Of Love”, pubblicato nel 1985.

La Bush porta a casa così due primati: il più lungo intervallo tra singoli al numero uno nella storia della Official Chart, con 44 anni di distanza tra il suo primo posto in classifica del 1978, “Wuthering Heights”, e quello del 2022, “Running Up That Hill” e anche il record del tempo più lungo impiegato da un singolo per raggiungere la Numero Uno della Official Singles Chart, essendo trascorsi 37 anni dalla prima pubblicazione della canzone.