THE BETHS ANNUNCIANO IL TERZO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “SILENCE IS GOLDEN”

A poco più di due anni dal loro secondo LP, “June Rope Gazers“, The Beths sono pronti a ritornare con un nuovo full-length, “Expert In A Dying Field” (pre-order), in uscita il prossimo 16 settembre via Carpark Records.

Registrato per la maggior parte nello studio del chitarrista Jonathan Pearce a Tāmaki Makaurau, Aotearoa (Auckland, Nuova Zelanda) verso la fine del 2021, il terzo LP del quartetto neozelandese contiene 12 gioielli di canzoni serrate e chitarristiche che si insinuano nella mente, una collisione incandescente di power-pop e skuzz. Con “Expert”, i Beths hanno voluto realizzare un album da vivere dal vivo, sia per gli ascoltatori che per loro stessi. Volevano che fosse divertente – da ascoltare, da suonare – nonostante l’ansia pungente dei testi, la paura del cambiamento e la lotta per farcela. “Expert” è un’estensione della stessa tavolozza sonora che la band ha costruito nel suo catalogo, ganci pop inseriti in un indie rock incisivo.

Il nuovo singolo si chiama “Silence Is Golden” ed è accompagnato da un video diretto da Callum Devlin.

“La canzone parla dello stress e dell’ansia che si manifestano come intolleranza al rumore”, dice la frontwoman Elizabeth Stokes. “Dove ogni nuovo suono ti rende sempre più stressato”.

“Expert In A Dying Field” Tracklist:

1. Expert In A Dying Field

2. Knees Deep

3. Silence Is Golden

4. Your Side

5. I Want To Listen

6. Head In The Clouds

7. Best Left

8. Change In The Weather

9. When You Know You Know

10. A Passing Rain

11. I Told You That I Was Afraid

12. 2am

Credit Foto: Frances Carter