ERASURE: UN NUOVO SOUND ALL’ORIZZONTE NEL’ALBUM “DAY-GLO (BASED ON A TRUE STORY)” IN ARRIVO AD AGOSTO

Conosciamo bene il duo degli Erasure, guidato da Vince Clarke e Andy Bell: nei loro 18 album hanno creato un mondo sonoro inconfondibile. Con il nuovo album “Day-Glo (Based on a True Story)”, in uscita il 12 agosto via Mute (pre-order), gli Erasure, a quanto ci dicono le note stampa, spingeranno il loro sound verso territori decisamente nuovi.

Nel tempo libero a disposizione durante la pandemia, Clarke ha iniziato a rielaborare i file dell’album “The Neon” del 2020, realizzando nuove connessioni. Poi Bell ha aggiunto le voci, affidandosi all’improvvisazione piuttosto che a testi e melodie scritte. Il risultato è un album simile a un collage, diverso da qualsiasi cosa gli Erasure abbiano mai fatto.

Tracklist:

1. Based on a True Story

2. Bop Beat

3. Pin-Prick

4. The Conman

5. Now

6. Inside Out

7. Harbour of My Heart

8. 3 Strikes and You’re Out

9. The Shape of Things

10. The End



Photo credit: Philip Sharp