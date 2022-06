SI RIVEDONO I LIGHTNING SEEDS: PRIMO ALBUM DAL 2009 IN ARRIVO!

I Lightning Seeds hanno annunciato il loro primo album dal 2009, “See You In The Stars”, e hanno pubblicato la nuova canzone “Sunshine” per lanciare la volata all’album.

“Sunshine” è il primo nuovo materiale del gruppo dall’album “Four Winds” del 2009 e, secondo il cantante e fondatore Ian Broudie, “Parla del sole come fonte di vita. Ho fatto molti sogni preoccupandomi del futuro di un mondo incerto, ma poi il sole splende e tutto sembra più positivo e speranzoso“.

Broudie ha aggiunto: “Penso sempre che la musica sia come l’attacco e la difesa nel calcio, o come la politica, o come la vita. È una questione di equilibrio, e raggiungerlo è una sfida per me“.

Tracklist:

Losing You

Emily Smiles

Green Eyes

Great To Be Alive

Sunshine

Fit For Purpose

Live To Love You

Permanent Danger

Walk Another Mile

See You In The Stars

L’album “See You In The Stars” uscirà il 14 ottobre via BMG ed è già disponibile per il pre-order.