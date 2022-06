I WHITNEY TORNANO A SETTEMBRE CON IL TERZO LP

A tre anni di distanza dal loro sophomore, “Forever Turned Around”, i Whitney ritorneranno il prossimo 16 settembre, via Secretly Canadian, con un nuovo LP, “Spark” (pre-order).

“Abbiamo avuto il tempo di sederci e di guardare il lavoro crescere in tempo reale”, racconta il batterista Julien Ehlrich. “Stavamo solo impilando canzoni sempre più forti l’una sull’altra”. Il chitarrista Max Kakacek aggiunge: “Il nostro modo preferito di fare dischi, il modo in cui abbiamo fatto il primo”.

Ad anticipare l’ucita ecco il singolo “Real Love” accompagnato da un video diretto da Aaron Brown.

Dice Ehlrich del nuovo brano: “Max e io abbiamo scritto ‘REAL LOVE’ nel giugno del 2021, subito dopo un trasferimento da un paese all’altro per tornare a Chicago. Stavo sperimentando livelli elevati di ansia e panico, mentre l’intera città stava riemergendo dall’isolamento. Ho fuggito e auto-medicato la mia ansia per tutto il tempo che riesco a ricordare, ma per qualche ragione, sembrava che fosse giunto il momento di tuffarsi direttamente in essa”.

“Durante le sessioni notturne nell’arco di due settimane, abbiamo catturato l’abbraccio dell’ansia e della paura in un modo che ha risuonato immediatamente con noi. Abbiamo trascorso le notti estive successive guidando sulla Ashland con i finestrini abbassati e la canzone al massimo. Ci è sembrata un’esplosione di luce emotiva e musicale e siamo così grati di poterla finalmente condividere con la gente”

“SPARK” Tracklist:

1. NOTHING REMAINS

2. BACK THEN

3. BLUE

4. TWIRL

5. REAL LOVE

6. MEMORY

7. SELF

8. NEVER CROSSED MY MIND

9. TERMINAL

10. HEART WILL BEAT

11. LOST CONTROL

12. COUNTY LINES